Galatasaray'dan TFF'ye 5 yıldız tepkisi

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 14:31

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 14:31

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) düzenlediği ve spor camiasının bir araya geldiği toplantıda Galatasaray Kulübü'nden hiçbir yetkili yer almadı.

Sergilenen bu tavrın arkasındaki nedenin ise derbide yaşanan 'yıldız krizi' olduğu öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz hafta sonu Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırıp yayıncı kuruluş röportajlarının bu bölgede yapılmasını istemesi sonrası sarı-kırmızılılar, Federasyon'a şikayette bulunmuştu.

Alınan bilgilere göre, konuyla ilgili yapılan değerlendirme sonrası herhangi bir ceza verilmemesine kızan Galatasaray yetkilileri, dün gerçekleştirilen organizasyona katılmayarak TFF'ye bu konuyla ilgili tepkilerini gösterdi.