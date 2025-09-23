Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sakatlık yaşamıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Sakatlık yaşamıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

23.09.2025 13:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sakatlık yaşamıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Kolombiyalı oyuncusu Jhon Duran'ın son durumu belli oldu.

Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran bir süredir takımdan uzak kaldı.

Önceki günlerde kendisine yapılan enjeksiyon tedavisine olumlu cevap veren Jhon Duran'ın son kontrollerinde iyileşme gözlemlenmişti.

ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞI TARİH

Öte yandan yıldız futbolcunun çalışmalara başlayacağı tarih de netleşmeye başladı. NTV Spor'un haberine göre Jhon Duran'ın 10 gün içinde idmanlara başlaması planlanıyor.

Bu arada bireysel çalışan Edson Alvarez'in de Zagreb deplasmanına götürülmeyeceği ifade edildi.

İlgili Konular: #fenerbahçe #sakatlık #Jhon Duran

İlgili Haberler

Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç yanıtı: 'Yeniden seçilememesi...'
Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Ali Koç yanıtı: 'Yeniden seçilememesi...' Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Rio Ave ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Portekizli teknik direktör, Fenerbahçe ve Ali Koç hakkındaki soruları yanıtladı.
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Sadettin Saran açıklaması: 'Benim ve arkadaşlarımın arzusu...'
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe ve Sadettin Saran açıklaması: 'Benim ve arkadaşlarımın arzusu...' Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek sponsorluk anlaşması imza töreninde açıklamalarda bulundu. Özbek, Fenerbahçe'nin yeni başkanı Sadettin Saran ile ilgili görüşlerini aktardı.
Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkan seçilmişti: Ali Koç'tan seçim kararı!
Fenerbahçe'de Sadettin Saran başkan seçilmişti: Ali Koç'tan seçim kararı! Fenerbahçe Kulübü'nde Ali Koç ve yönetim kurulunun, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00'ye kadar herhangi bir başvuru yapmadığı kaydedildi. Bunun sonucunda Sadettin Saran, Fenerbahçe'nin resmen yeni başkanı oldu.