Sakatlık yaşamıştı: Fenerbahçe'de Jhon Duran gelişmesi!

Fenerbahçe'nin Benfica ile deplasmanda oynadığı maçta sakatlanan Jhon Duran bir süredir takımdan uzak kaldı.
Önceki günlerde kendisine yapılan enjeksiyon tedavisine olumlu cevap veren Jhon Duran'ın son kontrollerinde iyileşme gözlemlenmişti.
ÇALIŞMALARA BAŞLAYACAĞI TARİH
Öte yandan yıldız futbolcunun çalışmalara başlayacağı tarih de netleşmeye başladı. NTV Spor'un haberine göre Jhon Duran'ın 10 gün içinde idmanlara başlaması planlanıyor.
Bu arada bireysel çalışan Edson Alvarez'in de Zagreb deplasmanına götürülmeyeceği ifade edildi.