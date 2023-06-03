Salomon Çeşme Yarı Maratonu 1103 sporcu ile koşuldu

Yayınlanma: 03.06.2023 - 13:31

Güncelleme: 03.06.2023 - 13:35

İzmir’in tatil beldesi Çeşme’ye akın eden 1103 sporcu, birbirinden eşsiz 21K ve 10K’lık parkurların ardından yarışı tamamladı. Çeşme’nin dünyaca ünlü sokaklarından, plajlarına eşsiz manzaraları eşliğinde koşan sporcular Çeşme ve Alaçatı sokaklarında unutulmaz bir deneyim yaşadılar. Bulunduğu coğrafya, masmavi koyları ve çok daha fazlasıyla adeta tatil cenneti olan Çeşme’de ilk kez düzenlenen yarı maraton Çeşme ve Alaçatı sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu.

ÇEŞME’DE İLK MARATON

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle ilk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na 2 özel sporcu da katılırken bebekler arabaları ile koşuya katıldı. Kusursuz organizasyon katılımcılardan tam puan aldı.

İlk kez düzenlenen Salomon Çeşme Yarı Maratonu 21K’lık parkurda erkeklerde Üzeyir Söylemez, 1 saat 12 dakika 13 saniye ile birinci olurken kadınlarda Tuğçe Karakaya, 1 saat 28 dakika 29 saniye ile finişi gören ilk isim oldu. 21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu parkuruna 378 sporcu mücadele etti.

10K’lı Salomon Çeşme Yarı Maratonu parkurunda 725 koşucu yarıştı. 10K’lık parkurda erkekler kategorisinde yarışan Mestan Turhan, 33 dakika 26 saniye ile altın madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda finiş çizgisine en hızlı varan isim ise 41 dakika 28 saniye saniye ile Özlenen İpek Günad oldu.

ÖDÜL TÖRENİ ÇEŞME MEYDANI’NDA YAPILDI

Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı ile Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran’ın da yer aldığı Salomon Çeşme Yarı Maratonu ödül töreninde sporcular, ödüllerine kavuştu. Çeşme’de bu sene ilk kez düzenlenen ve büyük ilgi gören Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nda 21K ve 10K parkurlarında genel klasman ilk üç sırası ise şu şekilde oldu:

21K Salomon Çeşme Yarı Maratonu Genel Klasman Kadınlar İlk 3:

1-Tuğçe Karakaya (1 saat 28 dakika 29 saniye)

2-İpek Öztosun (İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü-1 saat 29 dakika 10 saniye)

3- Özlem Işık (Manisa BBSK-1 saat 33 dakika 6 saniye)

21K Çeşme Yarı Maratonu Genel Klasman Erkekler İlk 3:

1-Üzeyir Söylemez (Üzo Running-1 saat 12dakika 13 saniye)

2-Ahmet Bayram (Manisa Büyükşehir Belediye Spor-1 saat 16 dakika 44 saniye)

3-Barış İlhan (Karşıyaka One Team-1 saat 19 dakika 17 saniye)

10K Yol Koşusu Genel Klasman Kadınlar İlk 3:

1- Özlenen İpek Günad (İBB Spor Kulübü- 41 dakika 28 saniye)

2- Aysel Yalaç Dolay (Salomon Türkiye-42 dakika 28 saniye)

3-Çiğdem Gülgeç Tütüncü (Wup Sport- 43 dakika 34 saniye)

10K Yol Koşusu Genel Klasman Erkekler İlk 3:

1- Mestan Turhan (MG Atletizm Spor Kulübü- 33 dakika 26 saniye)

2- Bedri Şimşek (Vestel Road Runner Team-34 dakika 44 saniye)

3- Taha Eren Coşgun (İBB-35 dakika 6 saniye)