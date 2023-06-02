Salomon Çeşme Yarı Maratonu start alıyor

Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:55

Güncelleme: 02.06.2023 - 17:55

Doğal güzellikleri, iklimi, coğrafyası ve kültürüyle ziyaret eden herkesi kendine hayran bırakan İzmir’in Çeşme ilçesi ilk kez bir yarı maratona ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşıyor. Dünyanın birçok ülkesinden gelen koşucular, Çeşme’nin tarihi ve doğal güzelliklerini adımlayarak gezecek.

Çeşme Belediyesi ev sahipliğinde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu, İzmir Valiliği, Çeşme Kaymakamlığı ve Türkiye Spor Yazarları Derneği’nin destekleriyle gerçekleşecek olan Salomon Çeşme Yarı Maratonu’nun basın toplantısı Çeşme Kent Müzesi’nde düzenlendi.

Toplantıya; Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı İlker Burak Zeydanlar, İlçe Gençlik Spor Müdürü Nuri Büyükateş, Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu, Argeus Travel & Events Kurucusu Aydın Ayhan Güney ve kamu kurumları ile sponsor markaların temsilcilerinin yanı sıra Salomon atletleri de katılarak organizasyonun vizyonu ve yarış hakkında bilgiler paylaştılar.

ÇEŞME’DE KOŞU FESTİVALİ…

Yarın 08.00’de ’da C¸es¸me S¸ehir Merkezi’ndan startı verilecek yarışın bir 21 kilometre uzunluğundaki 21K Çeşme Yarı Maratonu parkuruna 516 sporcu mücadele edecek. 19-34 yaş arası genç sporculardan yoğun talep gören parkurda yarışacak sporcuların 361’i erkek, 95’i ise kadın.

Salomon C¸es¸me 10K Parkur startı ise saat 09.00’da C¸es¸me Belediyesi Alac¸atı Hizmet Binası önündeki Alac¸atı S¸ehir Merkezi start noktasından verilecek. Parkurda 984 koşucu yarışacak. Onlarca ülkeden yarışa katılan koşucuların 555’i erkek, 330’u kadın sporculardan oluşuyor.

Yarış sonrasında, Salomon C¸es¸me Yarı Maratonu O¨du¨l To¨reni saat 12.00’de Çeşme Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenecek.

KAYMAKAM MARAŞLI: 1500 KOŞUCUNUN ÇEŞME’NİN GÜZELLİKLERİNİ GÖRMELERİ ÇOK DEĞERLİ

Toplantıda konuşma yapan Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı, “Çeşme’nin sadece yaz turizminde değil 12 ay süresince potansiyelini artırmak için çalışıyoruz. 1500 kişi ile birlikte 4000’e yakın kişiyi misafir etmek bize gurur veriyor. Spor limit tanımıyor, insanlar spor için her yere seyahat ediyor. İlk yılında 12 ülkeden 1500 kişinin Çeşme’nin güzellikleri içinde koşması, Alaçatımızı görmeleri Çeşme’nin marka değerini artırıyor, dünyaya tanıtılmasını sağlıyor. Veloturk Gran Fondo Çeşme Amatör Bisiklet yarışı organizasyonunu altı yıldır birlikte düzenlediğimiz Argeus ve sponsorlarımızın desteği ile birlikte kusursuz bir yarış yapmayı hedefliyoruz.”

Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan: “Yeryüzündeki Cennet Çeşme, spor turizminin merkezi olacak” diye konuştu.

AKTUGAN: SORUNSUZ, RÜYA GİBİ BİR YARIŞ OLMASINI DİLİYORUM

Çeşme Belediyesi Başkan Yardımcısı Yıldırım Aktugan ise “Ülkemizin ve dünyanın en çok ziyaret edilen tatil yerlerinden biri konumunda Çeşme. Gerek iklimi gerek coğrafyasıyla her yıl bölgede milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyoruz. Şimdi bu yıl ilk defa Çeşme’de bir yarı maraton yarışı düzenleyeceğiz. En az sporcular kadar ben de heyecanlıyım. Yerli ve yabancı 1500 sporcu Çeşme’mizin tarihi sokaklarında yarışacaklar. “Yeryüzündeki Cennet” olarak tanımladığımız Çeşme, spor turizminin merkezi olacak. Sorunsuz, rüya gibi bir yarış olmasını diliyorum” dedi.

Çeşme'de ilk kez bir yol koşusu düzenleneceğini belirten Salomon Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Atilla Kuduoğlu da “Çeşme Yarı Maratonu, Çeşme'de ilk kez bu yıl düzenlenecek. Türkiye'de yarı maraton ile başlayıp bunu ilerleyen dönemlerde normal maratona çevirebileceğimiz, coğrafyası son derece uygun, insanların katılımının gayet iyi olacağı bir noktada Çeşme'de bir yol koşusu yapmayı planladık. Güzel bir yarış olmasını diliyoruz. Önümüzdeki yıl ve yıllarda da herkesin keyifle katılacağı, geleneksel bir yarış olmasını ümit ediyoruz. Bizim yarışlarımız festival havasında oluyor. Sosyal olarak da insanları spora yönlendirmek büyük bir keyif. Yol koşularında uluslararası sporcular yetiştirip, milli atlet yapıp, onları da Türkiye'ye armağan etmek istiyoruz. Bu manevi anlamda bizim en büyük kazanımımız olacak” ifadelerini kullandı.

GÜNEY: AMACIMIZ BÖLGENİN TURİZM DEĞERİNİ ARTIRMAK

Basın toplantısında konuşan Argeus Travel & Events Kurucusu Aydın Ayhan Güney de yarış hakkında bilgi vererek, “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası Salomon Çeşme Yarı Maratonu’na sadece 2 ay kala kayıtları açmamıza rağmen pek çok ülkeden yoğun bir talep oldu. Bu yıl ilk kez Çeşme’de bir yol koşusu düzenliyoruz. Tabii bunun da heyecanını ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Amacımız her zaman etkinlikleri düzenlediğimiz bölgenin turizm değerini artırmak. 12 ülkeden 1500 koşucu Çeşme’de koşacak. 2 farklı parkurumuz var. Biri 21K, diğeri de 10K. 21K parkuru, Dünya Atletizm Birliği tarafından sertifikalandırılmış bir parkur. 21K parkuru Cumartesi günü saat 08.00'da Çeşme şehir merkezinden, 10K parkuru da saat 09.00'da Alaçatı'dan başlayacak. Tabii yarı maraton boyunca çeşitli etkinlikler de sporseverleri bekliyor olaca. Bölge halkı için de bu çok önemli bir deneyim. Umarım sorunsuz çok güzel bir organizasyonu hep beraber geride bırakır ve seneye tekrar Çeşme’de buluşuruz” dedi.