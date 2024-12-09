‘Şampiyon biz olacağız’

Yayınlanma: 09.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.12.2024 - 04:00

Sarı-Lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, camiaya “Şampiyon olacağız” mesajını verirken Mourinho’nun derbi mağlubiyetinin ardından futbolcularını motive ettiği öğrenildi.

Takımını tebrik eden Portekizli hocanın, yarışta iddialarının sürdüğünü, sadece bir maç kaybettiklerini, ligin daha çok şeye gebe olduğunu ifade edip “Kazanmayı hak ettiniz. Sonuna kadar şampiyonluk yarışının içerisinde olacağız. Önümüzde uzun bir yol var” dediği öğrenildi.

Kaptanlardan Tadic’in de arkadaşlarına “Daha önümüzde çok maç var, hiçbir şey bitmedi” ifadesini kullandığı bildirildi.