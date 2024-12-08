Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesi Avrupa basınında da geniş yankı buldu.

cumhuriyet.com.tr
08 Aralık 2024 Pazar, 12:02
Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması Avrupa basınında da manşetleri süsledi.

Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

'6 PUAN GERİDE KALABİLİR'

OJogo: "Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir."

Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

'FERNANDES KIRMIZI KART GÖRDÜ'

ABola: "Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü."

Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

'GALATASARAY FARKI AÇABİLİR'

Record: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir."

Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

'IMMOBILE, BEŞİKTAŞ İLE KUTLAMA YAPIYOR'

Corriere dello Sport: "Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş ile kutlama yapıyor."

Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

'DEVLERİN MÜCADELESİNDE IMMOBILE KAZANDI'

Tuttomercato: "Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir."

Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'

'MOURINHO İÇİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI DAHA'

AS: "Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha."

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