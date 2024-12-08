Avrupa'da gündem Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi: 'Mourinho için bir hayal kırıklığı daha'
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş'ın derbide Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etmesi Avrupa basınında da geniş yankı buldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe'nin derbide deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olması Avrupa basınında da manşetleri süsledi.
'6 PUAN GERİDE KALABİLİR'
OJogo: "Mourinho'nun çalıştırdığı Fenerbahçe, Beşiktaş'a 1-0 yenildi. Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalabilir."
'FERNANDES KIRMIZI KART GÖRDÜ'
ABola: "Beşiktaş'ın Mourinho'ya karşı kazandığı maçta Gedson Fernandes kırmızı kart gördü."
'GALATASARAY FARKI AÇABİLİR'
Record: "Mourinho'nun Fenerbahçe'si derbide kaybetti. Galatasaray farkı açabilir."
'IMMOBILE, BEŞİKTAŞ İLE KUTLAMA YAPIYOR'
Corriere dello Sport: "Ciro Immobile, Türkiye Süper Ligi'nin 15. haftasında Jose Mourinho ve Edin Dzeko'dan oluşan Fenerbahçe'ye karşı 1-0 kazandığı İstanbul derbisinde Beşiktaş ile kutlama yapıyor."
'DEVLERİN MÜCADELESİNDE IMMOBILE KAZANDI'
Tuttomercato: "Devlerin mücadelesini Immobile kazandı: Mourinho 1-0 mağlup, Galatasaray farkı açabilir."
'MOURINHO İÇİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI DAHA'
AS: "Bir Türk derbisi daha, Jose Mourinho ve Fenerbahçe'si için bir hayal kırıklığı daha."
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