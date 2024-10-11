Samsun'da tek gollü galibiyet: İrfan, Milli Takım'a 'can' verdi! Türkiye 1-0 Karadağ

Yayınlanma: 11.10.2024 - 20:39

Güncelleme: 11.10.2024 - 23:42

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki üçüncü maçında Samsun'da Karadağ ile karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bizim Çocuklar 1-0 kazandı.

Millilerimize galibiyeti getiren golü 69. dakikada İrfan Can Kahveci kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, grupta puanını 7'ye yükselterek liderliğe oturdu. Karadağ'ın ise grupta puanla tanışamadı.

Karşılaşmadan dakikalar | Türkiye 1-0 Karadağ

93' Orkun ve Osmajic sarı kart gördü.

89' Brnovic, Orkun'a yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

87' ÇOK YAKLAŞTIK! İrfan Can, sağdaki boşluğu gördü ve Zeki'ye bıraktı. Zeki'nin şutunu savunma karşıladı. Korner!

84' İrfan Can, Hakan'a harika bir ara pası verdi. Dar açıdan kaleyi yoklayan Hakan'ın şutunu kaleci çıkardı.

83' Arda çıkıyor, Kaan Ayhan oyunda!

76' Karadağ'da Mugosa ve Brnovic oyuna girdi.

72' Ceza sahasının dışından Jovetic'in çektiği şut savunmamızdan sekerek Uğurcan'da kaldı.

69' GOL | Kenan'ın solda dar açıdan çektiği şut direkten döndü. Dönen topu İrfan Can tamamladı.

68' Kerem çıkıyor. Kenan oyunda!

66' Sağ kanattan çok tehlikeli geldiler. Marusic sağda bomboş kaldı. Çektiği şut kaleyi bulmadı.

65' Arda Güler kontrayı kesmek amacıyla yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü.

63' Karadağ sağdan tehlikeli geldi. Çaprazdan çekilen şutu Uğurcan kurtardı.

62' Milli Takım'da Mert ve Yunus Akgün çıkarken, İrfan Can ve Zeki oyunda.

61' Karadağ'da Osmajic ve Marko Jankovic oyunda!

59' Karadağ tehlikeli geldi. Açılan ortada Nikola Krstovic topu kafayla kaleye gönderdi. Az farkla dışarıda!

55' ÇOK YAKLAŞTIK! Orkun ceza sahasının dışından güzel bir şut çekti. Direkten dönen topu Arda kafayla tamamladı. Top az farkla dışarı gitti.

53' HARİKA ŞUT! Arda uzaklardan kaleyi yokladı. Top az farkla dışarı gitti.

50' Yunus sağ kanattan harika geldi. Çalımlarla ceza sahasına girdi. İçeri gönderdiği topu kaleci kontrol etti.

48' Orkun'un uzaklardan çektiği şutu kaleci kontrol etti.

46' İkinci yarının başında Barış Alper yerine Bertuğ Yıldırım oyunda!

45' Hakan'ın sağ kanattan yaptığı ortada hiçbir oyuncumuz topla buluşamadı.

38' GOLE YAKLAŞTIK! Arda harika çalımlarla ceza sahası içinde şov yaptı. Arda'nın ortasını savunma engelledi. Dönen topu da tamamlayamadık.

36' Karadağ atağı sonrası kontraya çıktık. Yunus, Orkun'a gönderdi. Orkun'un ceza sahasınn dışından çektiği şut zayıf kaldı.

35' Hakan Çalhanoğlu'nun sağ kanattan yaptığı orta Ferdi'yi aştı.

29' ÇOK TEHLİKELİ GELDİLER! Sağ kanattan hızlı geldiler. İçeriye çevirilen topta ceza sahasından şut imkanı buldular. Top az farkla dışarıya gitti.

22' Yine çok hızlı bir atakla soldan geldik. Top sekip Yunus'un önüne düştü. Yunus'un şutu dışarı gitti.

20' Orkun'un ceza sahasının sol dışından çektiği şutu kaleci kurtardı.

16' Sol kanattan harika geldik. Ferdi içeri çevirdi. Top Arda'ya gelmeden Karadağ savunması araya girdi.

12' MERİH KAÇIRDI! Hakan'ın kullandığı kornerde kafayla kaleyi yoklayan Merih ağları bulamadı.

9' ORKUN GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Ferdi'nin sol kanattan yaptığı harika ortada kafayla kaleyi yoklayan Orkun kaleciye takıldı.

8' Orkun baskıyla topu aldı. Harika sürerek sağ kanata getirdi. Yaptığı orta savunmadan döndü.

7' GOLE YAKLAŞTIK! Açılan ortada ön direğe koşan ve kafayla kaleyi deneyen Barış kaleciye takıldı.

5' Arda sürerek getirdi. Ayağının içiyle ceza sahası dışından şutu çekti. Top dışarı gitti.

3' Arda Güler'in ceza sahasına yaptığı ortayı kaleci çıkarak kontrol etti.

2' Maçın hemen başında Hakan'ın uzaklardan şutu kalecinin kucağına gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.