Samsunspor'dan 60. yıla özel mesaj: 'Her adımda bir şehrin ruhunu yansıttı'

Samsunspor, kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla sosyal medya hesaplarından bir mesaj yayımladı.





“60 yıl önce, bir hayalin peşinden koşarak başladık” ifadeleriyle başlayan mesajda, kulübün zorlu dönemlerden geçmesine rağmen hiçbir engelin Samsunspor’un yürüyüşünü durduramadığı belirtildi. Her zaferin ve her kaybın ardından yeniden doğarak daha güçlü bir şekilde yola devam ettiklerini belirten kırmızı-beyazlılar, bu yolculukta kendilerini yalnız bırakmayan taraftarlara da teşekkür etti.





Açıklamanın devamında ise kulüp, Avrupa hedefini işaret ederek şu sözlere yer verdi: “Bugün, 60 yıl sonra geldiğimiz noktada, Avrupa’ya doğru ilerlerken, geçmişin onurlu hatırasına sahip çıkarak yeni zaferlere yelken açıyoruz. 60 yıl boyunca tarihimizi hep birlikte yazdık, hep birlikte yaşadık. 60. yılımız kutlu olsun!" ifadelerine yer verildi.



