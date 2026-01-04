Samsunspor'dan resmi teklif yapıldı... Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor!

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı transfer etmesinin ardından Karadeniz ekibinden karşı atak geldi. Başkan Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi için resmi teklifini sundu.
Musaba sonrası Samsunspor da Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.
Erdem Açıkgöz'ün haberine göre kırmızı-beyazlılar, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.
Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Eğribayat temaslarının kısa süre için netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.