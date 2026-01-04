Samsunspor'dan resmi teklif yapıldı... Yüksel Yıldırım, Fenerbahçeli futbolcuyu istiyor!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
4.01.2026 11:03:00
Musaba'yı Fenerbahçe'ye kaptıran Samsunspor'un, İrfan Can Eğribayat için sarı lacivertli ekibe resmi teklifini sunduğu iddia edildi.

Fenerbahçe'nin Samsunspor'dan Anthony Musaba'yı transfer etmesinin ardından Karadeniz ekibinden karşı atak geldi. Başkan Yüksel Yıldırım, sarı-lacivertlilerin deneyimli ismi için resmi teklifini sundu.

Musaba sonrası Samsunspor da Fenerbahçe'den transfer yapmaya hazırlanıyor.

Erdem Açıkgöz'ün haberine göre kırmızı-beyazlılar, İrfan Can Eğribayat için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.

Samsunspor ile Fenerbahçe arasındaki İrfan Can Eğribayat temaslarının kısa süre için netlik kazanmasının beklendiği aktarıldı.

