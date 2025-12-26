Kasımpaşa-Samsunspor maçı bahis soruşturmasında! Şüpheleri ilk kez Cumhuriyet gündeme getirmişti: İşte Murat Ağırel'in o yazısı...

Futbolda bahis soruşturması kapsamında 14'ü futbolcu toplam 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli, 2024-2025 sezonunda oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor.

Bahis soruşturmasına giren Kasımpaşa-Samsunspor maçını ise ilk olarak gazetemiz yazarı Murat Ağırel gündeme getirmişti.

Ağırel, 5 Kasım 2024 tarihinde Cumhuriyet'te kaleme aldığı yazıda söz konusu maçtaki şüpheleri ortaya koymuştu.

O MAÇTA NELER YAŞANMIŞTI?

Futbolda bahis soruşturması kapsamında geçmişte Galatasaray Spor Kulübü’nde yönetici olarak görev yapan Erden Timur'un da aralarında bulunduğu 29 KİŞİ hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli ise geçen sezon 26 Ekim 2024'te oynanan Kasımpaşa-Samsunspor maçının sonucunu etkilemekle suçlanıyor.

2024-2025 sezonunun 10. haftasında oynanan karşılaşma Samsunspor'un 4-1'lik galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Mücadelenin ilk yarısını Kasımpaşa önde kaparken, Samsunspor 2. yarı 4 gol bularak maçı çevirmişi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Samsunspor forması giyen Olivier Ntcham, 19 ve 27. dakikada 2 penaltı atışından yararlanamamıştı.

Ardından 31. dakikada Aytaç Kara, Kasımpaşa'yı 1-0 öne geçiren golü kaydetmiş, Samsunspor ise 2. yarı 68. dakikadan sonra bulduğu 4 golle karşılaşmayı kazanmıştı.

ŞÜPHELERİ İLK KEZ CUMHURİYET GÜNDEME GETİRDİ: "FUTBOLDA PİS KOKULAR YÜKSELİYOR..."

Gazetemiz yazarı Murat Ağırel, Kasımpaşa-Samsunspor maçıyla ilgili olarak iddiayı köşesinde gündeme getirmişti.

Ağırel, "Kasımpaşa-Samsunspor maçında bir kullanıcı, 'Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır' bahsi yapmış. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin TL yatırmış ve 1 Milyon 725 bin TL kazanmış. Aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!" ifadelerini kullanmıştı.

Murat Ağırel'in 5 Kasım 2024 tarihinde kaleme aldığı yazıdaki ilgili bölüm şöyle:

"Genelde derbi değilse futbol maçı izlemem. Futbol dışındaki sporları, özellikle voleybolu daha çok tercih ediyorum. Takip ettiğim kadarıyla, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerin yönetimi üzerine tüm taraftar grupları öfkeli. Memleketteki her alanda olduğu gibi burada da hiç kimse maçların adil yönetildiğine inanmıyor. Futbol yorumcuları, futbolcular ve kulüp başkanları sürekli bir “yapının” bazı takımları kolladığına dair açıklamalarda bulunuyor.

Geçtiğimiz günlerde, eski hakem Mustafa Çulcu’nun bir programda Süper Lig hakemlerinin sosyal medyada edilen hakaretlere karşı dava açarak tazminat kazandıklarını söylemesi dikkat çekiciydi. Çulcu’nun ifadesine göre, hakemler avukatlarla yüklü ücretler karşılığında anlaşıyor, bu anlaşmalarla kendilerine sosyal medyada hakaret edenleri dava ederek tazminat topluyorlar. Çulcu’nun iddiaları etik değerler açısından oldukça düşündürücü.

Bir de size çok dikkatimi çeken bir bahis olayından bahsetmek istiyorum.

Kasımpaşa-Samsunspor maçında, bir bahis sitesinde bir kullanıcı “Kasımpaşa ilk yarıyı önde kapatır ama maçı Samsunspor kazanır” bahsini yapmış. Oranı 34.50 olan bu bahse tam 50 bin Türk Lirası yatırmış ve tam tamına 1 milyon 725 bin TL kazanmış. Üstelik aynı kuponu 238 kişi daha oynamış!

Maçın sonucu da tam olarak bu şekilde bitti: İlk yarı Kasımpaşa öndeydi, ikinci yarıda ise Samsunspor geri dönüp kazandı. Maçta, Samsunspor ilk yarı iki penaltı kazandı ve penaltı atışını Ntcham isimli futbolcu kullandı, her ikisini de kaçırdı; ardından Kasımpaşa gol buldu ve ilk yarı böyle bitti. Fakat ikinci yarıda Samsunspor gol olup yağdı. Maçı da 4-1 kazandı. Takımları, oyuncuları suçlamıyorum. Samsunspor normal şartlarda da güncel formu nedeniyle maçı çevirebilirdi.

Ancak bu bahsi oynayan kişinin önceki yaptığı bahislere baktım. Bu kadar yüksek oranlı bir tek bahis oynamış. Diğer tüm bahisleri 1.50-1.98 oranında. Siz olsanız sürekli 1.50 oranlarla oynayıp birden 34.50 orana 50 bin lira basar mısınız? Bu eşyanın tabiatına aykırı değil mi?

Bu tür bir kuponun bu kadar yüksek miktarlarda oynanması ve birden fazla kişi tarafından aynı kuponun tercih edilmesi sizce de garip değil mi?

Bahis sorunu futboldan pis kokular yükselmesine neden oluyor. Öyle ki Hong Kong bahis mafyasının dünyanın en çok izlenen Premier Ligi’ni ve NBA’i bile manipüle ettiği iddia ediliyor. Türkiye’nin bu işe önlem almadığı sürece bu tip karanlık adamların at koşturduğu bir ülke olacağını herkes biliyor."