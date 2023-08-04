Samsunspor Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı!
Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray'ın 28 yaşındaki futbolcusu Emre Kılınç'ı transfer ettiğini açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Galatasaray forması giyen Emre Kılınç'ı renklerine bağladı.
28 yaşındaki orta saha oyuncusu Karadeniz ekibi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Geçtiğimiz yılı MKE Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren Emre Kılınç 2020 yılında bedelsiz olarak Sivasspor'dan Galatasaray'a transfer olmuştu.
Tecrübeli oyuncu sarı-kırmızılı formayla toplam 80 maça çıktı ve 9 gol 8 asist kaydetti.
Öte yandan Samsunspor geçtiğimiz günlerde Galatasaray'dan Taylan Antalyalı'yı da kiralık olarak kadrosuna katmıştı.
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