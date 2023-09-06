Samsunspor, Flavien Tait'i transfer etti!

Samsunspor, Fransız futbolcu Flavien Tait'i renklerine bağladığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.09.2023 - 21:52
Samsunspor, Flavien Tait'i transfer etti!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait'i transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son ülkesinde Rennes forması giyen orta saha oyuncusu Flavien Tait ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.


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