Samsunspor, Flavien Tait'i transfer etti!
Samsunspor, Fransız futbolcu Flavien Tait'i renklerine bağladığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fransız orta saha oyuncusu Flavien Tait'i transfer etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, en son ülkesinde Rennes forması giyen orta saha oyuncusu Flavien Tait ile anlaşmaya varıldığı duyuruldu.
30 yaşındaki oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
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