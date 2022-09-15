Şansal Büyüka'dan Fatih Terim açıklaması: Korkunç bir iddia, muhtemelen doğru
Galatasaray'da Burak Elmas döneminde yolların ayrıldığı Fatih Terim ile ilgili sarı-kırmızılı yöneticilerin federasyon yetkilileriyle konuştuğu iddia edilmişti. Konuyla ilgili Şansal Büyüka yorumda bulundu.
Fenerbahçe ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun eski yöneticisi Selim Soydan, Fatih Terim ile ilgili gündem olacak açıklamalarda bulunmuştu.
Soydan, Fatih Terim'in Galatasaray'da görev yaptığı bir dönemde aldığı cezadan sonra sarı-kırmızılı 3 yöneticinin federasyona savunma için gittiğini ancak, "Fatih'e ceza verin de kurtulalım" şeklinde konuştuğunu söylemişti. Deneyimli spor insanı, "Ben bunların kim olduğunu öğrendim ama kim olduğunu söylemem ayıp olur. Fatih Terim de bunu biliyor ama susuyor" ifadelerini kullanmıştı.
"KORKUNÇ BİR İDDİA..."
Milliyet yazarı Şansal Büyüka'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Büyüka, iddia ile ilgili "Korkunç bir iddia... Muhtemelen doğrudur... Çünkü Galatasaray’da Ünal Aysal dışında kimse Fatih Terim'in yüzüne konuşamadı, herkes arkadan dolandı..." ifadelerini kullandı.
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