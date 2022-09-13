Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Portekiz kulübü Sporting Lisbon deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele saat 19:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
13 Eylül 2022 Salı, 12:46
Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.

İtalyan hoca Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Sporting ile karşılaşacak.

Saat 19:45'te başlayacak zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

Tottenham, ligin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Marsilya'yı 2-0 mağlup etmişti.

Sporting ise Eintracht Frankfurt deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.


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