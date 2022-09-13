Sporting Lisbon - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham, Portekiz kulübü Sporting Lisbon deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele saat 19:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı başladı.
İtalyan hoca Antonio Conte yönetimindeki Tottenham, deplasmanda Sporting ile karşılaşacak.
Saat 19:45'te başlayacak zorlu mücadele TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
Tottenham, ligin ilk maçında kendi sahasında ağırladığı Marsilya'yı 2-0 mağlup etmişti.
Sporting ise Eintracht Frankfurt deplasmanından 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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