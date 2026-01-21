Sarı-Lacivertli kulüp, Bankalar Birliği borçlarını kapattı: F.Bahçe’den dev adım

Fenerbahçe uzun süredir mesai harcadığı Bankalar Birliği borçlarının tamamını kapattı ve anlaşmadan çıktı. Yönetim, “Bu adım kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir” açıklamasını yaptı.

OOSTERWOLDE’YE TALİP VAR

İngiliz kulübü Crystal Palace, Sarı-Lacivertli yönetimle temasa geçerek Jayden Oosterwolde’yi transfer etmek istediklerini iletti. F.Bahçe şu an için 24 yaşındaki savunmacıyı bırakmak istemese de Crystal Palace’ın teklifinin ne olacağını öğrenmek istedi. Sarı-Lacivertlilerin 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaştığı N’Golo Kante’nin transferinde kulübü Al İttihad sorun çıkarıyor. Fransız futbolcu Türkiye’ye gelmek istiyor. Ancak Al İttihad kulübü bonservis için F.Bahçe’ye net bir rakam vermekten kaçınırken Kante’yi bırakmak istemiyor. 34 yaşındaki ön libero da transferin bu dönemde olmaması ihtimaline karşı Sarı-Lacivertli yöneticilere “Sezon sonu için protokol yapmak isterseniz ben hazırım” ifadesini kullandı.

YANDAŞ’A ZİYARET

F.Bahçe Teknik Direktörü Tedesco ve takım kaptanı Çağlar Söyüncü, bahis soruşturmasında hapis cezası alan Mert Hakan Yantaş’ı Silivri’de ziyaret etti. Tedesco’nun Yandaş’a moral verdiği ve bir an önce takıma dönmesi adına temennisini ilettiği öğrenildi. Duygusal anların yaşandığı görüşmede Mert Hakan’ın da Tedesco’ya takımın performansından dolayı gurur duyduğunu söylediği bildirildi.