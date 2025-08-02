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Semih Kılıçsoy imza için İtalya'da: Beşiktaş'ın kasasına girecek para belli oldu!

Semih Kılıçsoy imza için İtalya'da: Beşiktaş'ın kasasına girecek para belli oldu!

2.08.2025 09:57:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Semih Kılıçsoy imza için İtalya'da: Beşiktaş'ın kasasına girecek para belli oldu!

Beşiktaş'ın milli yıldızı Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye imza atmak için İtalya'ya gitti. 19 yaşındaki golcünün transfer maliyeti belli oldu.

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Semih Kılıçsoy'a Serie A ekibi Cagliari talip oldu. Milli futbolcu, yeni takımına imza atmak için İtalya'ya gitti.

İtalya basını bu transferin mali detaylarını yazdı.

Football Italia'nın haberine göre; Cagliari, Beşiktaş'a 1 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Transferde satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olarak belirlenirken, 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay maddeleri sözleşmede yer aldı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sonunda a takıma yükselen Semih Kılıçsoy, 87 maçta forma giydi ve 16 gol atarken, 9 asist yaptı.

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