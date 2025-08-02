Semih Kılıçsoy imza için İtalya'da: Beşiktaş'ın kasasına girecek para belli oldu!

Beşiktaş'ta yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Semih Kılıçsoy'a Serie A ekibi Cagliari talip oldu. Milli futbolcu, yeni takımına imza atmak için İtalya'ya gitti.

İtalya basını bu transferin mali detaylarını yazdı.

Football Italia'nın haberine göre; Cagliari, Beşiktaş'a 1 milyon Euro kiralama ücreti ödeyecek. Transferde satın alma opsiyonu 12 milyon Euro olarak belirlenirken, 2 milyon Euro bonus ve sonraki satıştan yüzde 20 pay maddeleri sözleşmede yer aldı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun sonunda a takıma yükselen Semih Kılıçsoy, 87 maçta forma giydi ve 16 gol atarken, 9 asist yaptı.