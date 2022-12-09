Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak istiyor
Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu.
Senegal, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nı (CAN) düzenlemek için aday oldu.
Senegal Haber Ajansının (APS) Spor Bakanlığının 2023 bütçesine dayandırdığı haberine göre, Senegal, 2027 CAN'a ev sahipliği yapmak için adaylığını koydu.
Bakanlığın 2023 bütçesinde, turnuva için ülkenin Saint-Louis kentinde yapılacak bir stadın inşaatına ilişkin detay dikkati çekti.
Senegal'in turnuvaya ev sahipliği yapabilmesi için uluslararası normlara uygun ve Afrika Futbol Federasyonunun kriterlerini karşılayan 6 ila 8 stadyuma sahip olması gerekiyor.
Ülkede, bu kriterlere uygun olduğu düşünülen ve aralarında Türk bir firmanın başkent Dakar'da inşa ettiği Abdoulaye Wade Stadyu'mu da dahil 6 stat bulunuyor.
Bu yıl kupanın sahibi olan Senegal, turnuvaya 1992'de ev sahipliği yapmıştı.
Video Haberler
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
En Çok Okunan Haberler
-
- Ailesi konuştu, Soykan belgelerle yanıt verdi
- İBB'den Hiranur Vakfı'nın binasına mühür kararı
- 'Öncekini bilmiştim' diyerek duyurdu!
- İstismar edilen çocuğun abisinden skandal sözler
- İYİ Parti'den AKP'ye geçen vekile tepki
- Otizmli çocuğu 4 gün boyunca istismar ettiler!
- AKP'li isim konuştu
- Diyanet'ten günler sonra istismar açıklaması
- Demirtaş: Öfkeden yerimde duramıyorum
- Türkiye'de de forma giyen Jesic hayatını kaybetti!