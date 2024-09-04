Şenol Güneş'ten Trabzonspor açıklaması! "Gel dediler geldim"
Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Şenol Güneş, havalimanında açıklamalarda bulundu. Güneş, 'Gel dediler geldim' dedi.
Trabzonspor'da beşinci kez göreve gelen Şenol Güneş, kente geldi. Güneş, havalimanında önemli açıklamalarda bulundu.
Şenol Güneş, "Trabzon'a yeni gelmiyorum ama değişik duygularla gelmiş oluyorum. Bir görev için geldim. Trabzonspor, benden önce Abdullah Hoca ile başarılı işler yaptı. Son maça İhsan Hoca çıktı. Yeni bir dönem başlayacak. Yönetim kurulu ve başkan, benimle görüşmek istedi, "gel" dediler, geldim. Durum değerlendirmesi yapacağız. Tanıdığım bir şehir. Zor bir dönem, o travmaları atlatıp, yeni bir takım yaparak, iyi bir takım görmek istiyoruz. İnşallah en güzeli olacaktır." dedi.
Şenol Güneş ayrıca, "Sözle ifade etmek doğru değil ama yeni bir işe başlıyormuş gibi hissediyorum. Heyecanım gençliğimdeki gibi değil. Gençliğimde heyecanımı kontrol etmek zordu. Duyguların mantıkla birleşeceği bir dönem yaşıyoruz. Umarım benden beklediklerini verebilirim. Onu yapmaya çalışacağız." açıklamasında bulundu.
Spor Haberleri
- Şenol Güneş'ten Trabzonspor açıklaması!
- Galatasaray'da ayrılık an meselesi...
- Mateo Kovacic kimdir?
- Inter taraftarları arasındaki kavgada 1 ölü, 1 yaralı
- Omar Colley'den Beşiktaş itirafı!
- Boca Juniors'tan Fenerbahçe'ye transfer yanıtı!
- Beşiktaş'ta Joao Mario gelişmesi!
- Milli oyuncuya Süper Lig'den talip!
- Eski Galatasaraylıdan sürpriz imza!
- Genç futbolcu milli takım kadrosundan çıkarıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Saldırıya uğrayan ismin saklı öyküsü
- Cihan Kolivar hayatını kaybetti
- Ünlü anket şirketinden 'Mansur Yavaş' çıkışı
- ODTÜ birincisinin konuşması gündem oldu
- AKP'li Güler kürsüye çıktı, yurttaş alanı terk etti
- Yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var!
- Hopa’da halk sokağa döküldü!
- Törende yeni rektör yuhalandı!
- Yiğit Bulut ile Mehmet Metiner sosyal medyada kapıştı
- ‘Cezayı kesecekseniz hodri meydan’