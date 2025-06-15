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Serdal Adalı'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tebrik!

Serdal Adalı'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tebrik!

15.06.2025 09:52:00
Güncellenme:
AA
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Serdal Adalı'dan Beşiktaş Fibabanka'ya tebrik!

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı finalinde Anadolu Efes'i geçerek finale yükselen Beşiktaş Fibabanka'yı tebrik etti.

Sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımlayan Adalı, "Bugün Akatlar'da büyük taraftarımızın önünde Anadolu Efes'i mağlup ederek şampiyonluk yolunda finale çıkan basketbol takımımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarının son yıllarda futboldaki sonuçlar sebebiyle üzüldüğünü aktaran Adalı, şunları kaydetti:

"Taraftarımızın yüzünü güldüren, onlara hak ettikleri duyguları yaşatan oyuncularımıza, teknik heyetimize teşekkür ediyorum. Final serisinde de en iyi mücadeleyi vereceğimizden, şampiyonluk için son ana kadar savaşacağımızdan eminim. Önümüzdeki sezondan itibaren böyle bir mücadeleyi tüm branşlarda göreceğiz. Beşiktaş'a, Beşiktaşlılara hak ettikleri duyguları yaşatacağız. Sizinle gurur duyuyoruz, sonu şampiyonluk olsun."

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