Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e tepki: 'Ciddiye almamaya başladım'

Yayınlanma: 17.12.2024 - 22:05

Güncelleme: 17.12.2024 - 22:05

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpteki son durum ve seçim gündemine dair açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ta çok kötü günler gördük ama işin manevi kısmında son bir ayda ciddi bir kaos yaşıyoruz. Mayıs ayını bekleyemezdim. Mayıs ayında çok daha kötü bir Beşiktaş bulacağım korkusuyla aday oldum. Doğru yaptığıma inanıyorum. Bu işin içinden nasıl çıkacağımızı tespit ettik. 2025'te tertemiz bir sayfa açacağız."

"BUGÜN BAŞKA ŞEYLERİ KONUŞUYOR OLABİLİRDİK"

"Benim de projelerim var. Öyle 90 kişiye gidip, 5 ver, 4 ver, 10 ver şeklinde bir projem yok. Beşiktaş'a yeni bir para girişi olması lazım. Geçen seçimi kaybettiğim için üzüldüm ama bu gayrimenkul projesini başlatamadığım için 10 kat daha üzüldüm. Bugün başka şeyleri konuşuyor olabilirdik."

"KURTULUŞ REÇETESİNİ BİLİYORUM"

"Ben, bu durumdan kurtuluş reçetesini biliyorum. Herkes diline takmış, 'Mayıs'a kadar 50 milyon Euro ödenmesi lazım' diye. Zaten bu işe talip olan adam, 50 milyon Euro'yu bir şekilde ödeyeceğini biliyor. Biz, bunun nasıl çözüleceğini biliyoruz. Bir noktadan sonra Hüseyin Bey'in açıklamalarını ciddiye almamaya başladım. 'Bu takımı yapanlardan hesap soracağım' deyince, bir an bu takımı ben kurdum zannettim. Hüseyin Bey, neredeyse 'Serdal Adalı'dan hesap soracağım' diyecek. Artık dinlememek istiyorum."

"HÜSEYİN BEY'İ YANILTIYORLAR"

"Benim Beşiktaş'taki yöneticiliğimin toplamı 18 aydır, bunun 6 ayı da Metris'tedir. Hüseyin Bey, Yıldırım Demirören döneminde DenizBank'tan alınan 75 milyon Euro'luk bir krediden bahsetti. Hüseyin Bey'e akıl veren abileri, tarihleri karıştırmış. Ben, Yıldırım Demirören'in son 1 senesinde varım. Kredinin alındığı dönem vardım, nereye ne kadar kullanılmış onun da hesabı bende var. Büyük abilerinin verdiği sözlere fazla inanmasın. Hüseyin Bey'i yanıltıyorlar."

"NE YAPTILARSA BERABER YAPTILAR"

"Hüseyin Bey, geçen seçim için 'Camianın bütün ileri gelenleri ve eski başkanları, Serdal Adalı'yı destekledi' dedi. Demek ki camianın ileri gelenleri ve eski başkanları, bu camiayı daha iyi tanıyormuş ki beni desteklemiş. Bugün geldiğimiz noktayı o gün görmüşler. Hüseyin Yücel, kendisini Hasan Arat'tan ayırmaya çalışmasın. Ne yaptılarsa, beraber yaptılar. Transferleri de beraber yaptılar. 1 senedir her şeyi gördük."

"SERGEN YALÇIN'LA ÇALIŞMAK İSTİYORUM"

"Ben, Sergen Yalçın'la çalışmak istiyorum. Sergen Yalçın, benimle çalışabilecek en iyi teknik direktör. Türkiye'de sportif direktörlük sistemi çalışmıyor. Yabancı hoca, yabancı sportif direktör belki olabilir. Ama Türk hocanın üstünde bir sportif direktör olmuyor."

"50 MİLYON LAFI BİTMİYOR"

"Hüseyin Yücel'in 50 milyon Euro lafı bitmiyor. Kanal kanal dağıtıyor. Laf ebeliğine hiç gerek yok. '50 milyon Euro'yu yarın Bankalar Birliği'ne yatırıyorum' diyebiliyor mu? Yok. '50 milyon Euro senet koyacağım' diyor. Senet ise 50'şer de biz koyarız."

"HÜSEYİN YÜCEL İLE ÇALIŞMAM"

"Hüseyin Yücel'le çalışmam kimse kusura bakmasın. Kimse beni o borca ortak etmek istemesin. Yönetim kurulumuzda bugünlük sadece Kaan Kasacı açıklayayım. Bu dönemde bizim yönetim kurulumuzda eski futbolcularımızdan birisi olmayacak. Mehmet hocanın Mayıs ayına kadar bir televizyonda sözleşmesi var. Mayıs ayından sonra yönetimde yer almasını çok istiyorum."

"HESAP KİTAP GÖRMEK GEREKİYOR"

"Hasan Arat'ı ibra edip etmeme konusunda hesabı kitabı görmek gerekiyor öncelikle. Ahmet Nur Çebi oylamasında ben ve arkadaşlarımda mali ve idari olarak beraber oylama olacağı düşüncesi vardı. İdari olarak yine olsa yine ibra etmem. Ancak Mali açıdan Ahmet Nur Çebi'ye güvenirim, inanırım. Bu dönemde de yine hesabı kitabı incelemek gerekiyor. Kimseye öyle bir onur kırıcı bir şey yapılmasını istemem."