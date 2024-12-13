Serdal Adalı'dan adaylık için yeni açıklama: Yeterli imzaya ulaştı!
Serdal Adalı, Beşiktaş başkan adaylığı için gereken imza sayısına ulaştığını açıkladı.
Serdal Adalı, Beşiktaş başkan adaylığı için gereken imza sayısına ulaştığını duyurdu.
İşte Adalı'nın açıklaması;
"Değerli Beşiktaşlılar;
Beşiktaş Başkanlık makamına aday olabilmemiz için Genel Kurul üyelerimizden alınması gereken imza sayısına ulaştık.
Olumsuz hava şartlarında, işlerinden, ailelerinden, zamanlarından feragat edip Beşiktaş adına birlikte yola çıkmamız için imza veren tüm Genel Kurul üyelerimize tüm kalbimle teşekkür ederim.
Bizlere verdiğiniz bu desteği boşa çıkarmayacak, bize inanan hiçbir Beşiktaşlıyı mahcup etmeyeceğiz.
Saygı ve sevgilerimle..."
Etiketler: #serdal adalı #beşiktaş #aday
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