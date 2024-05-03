Seri beşinci maça uzadı! Fenerbahçe Beko'ya evinde şok...

THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko, sahasında Monaco'ya 62-65 kaybetti ve seride durum 2-2'ye geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.05.2024 - 22:44
Seri beşinci maça uzadı! Fenerbahçe Beko'ya evinde şok...
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THY Euroleague play-off çeyrek final dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile Monaco karşı karşıya geldi.

Ülker Sports Arena'da oynanan maçı Fenerbahçe Beko 62-65 kaybetti.

Bu sonuçla birlikte seride genel durum 2-2'ye geldi ve seri beşinci maça kaldı.

Serinin beşinci maçı 8 Mayıs'ta Monaco'da oynanacak.


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