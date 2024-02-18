Serik Belediyespor'u yıkan ölüm haberi!

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Serik Belediyespor, 29 yaşındaki futbolcusu Mümin Talip Pazarlı'dan gelen vefat haberiyle sarsıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 11:40
Serik Belediyespor'u yıkan ölüm haberi!
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Serik Belediyespor'da forma giyen 29 yaşındaki futbolcu Mümin Talip Pazarlı hayatını kaybetti.

Pazarlı'ya geçtiğimiz günlerde Kan Kanseri teşhisi koyulduğu öğrenildi.

Serik Belediyespor'dan Mümin Talip'in vefatıyla ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde kan kanseri teşhisi koyulan futbolcumuz Mümin Talip Pazarlı'nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, tüm yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz."

SON MAÇINA 2.5 HAFTA ÖNCE ÇIKTI

1 ay önce Ankara Demirspor'dan Serik Belediyespor'a transfer olan 29 yaşındaki stoper, son olarak 31 Ocak'ta oynanan Yeni Mersin İdmanyurdu maçında takımının formasını giymişti.


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