Almanya ve Bayern Münih efsanesi Franz Beckenbauer hayatını kaybetti
Almanya Futbol Federasyonu, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Franz Beckenbauer’in 78 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu.
Alman efsane Franz Beckenbauer, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak bilinen isim Almanya'nın 1974 ve 1990 Dünya Kupası zaferlerine öncülük etmişti.
1974 Dünya Kupası'nda sahada kaptan olarak şampiyon olan Franz Beckenbauer, 1990 Dünya Kupası'nda da teknik direktör olarak zafere ulaştı.
Modern futbolda libero mevkisinin yaratıcısı olarak da görülen Beckenbauer, Bayern Münih'le özdeşleşti. 424 Bundesliga maçında forma giyen efsane, 44 gol ve 70 asist üretti.
Futbolcu olarak 5 kez Bundesliga kazandı ancak teknik direktör olarak daha başarılı bir kariyer ortaya koydu ve 9 kez Bundesliga'yı Bayern Münih'e getirdi.
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