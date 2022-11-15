Serkan Özbalta: Oyuncular reaksiyon gösterdi

15 Kasım 2022 Salı, 09:05

Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizesporla 1-1 berabere kalan Sakaryaspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, maçtan önce çalıştıkları gibi bir mücadelenin yaşandığını ama istediklerini alamadıklarını söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, birkaç mağlubiyetten sonra bugünkü maçın, takımın toparlanması açısından önemli olduğunu kaydetti.

Rakiplerinin kaliteli bir kadrosu olduğunu, hafta içi buna çalıştıklarını belirten Özbalta, "Maçtan sonra bakıyorum ki çalıştığımız oranda da oyun aynen o şekilde gelişti. Bir de mutlu edici tarafı oyuncuların buna reaksiyon göstermesiydi, bir tepki verdiler bugün. İnsan, sahada oyuncularının mücadele ettiğini gördü mü o zaman mutlu oluyor." diye konuştu.