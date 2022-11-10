Kayserispor, 5. tura yükseldi

10 Kasım 2022 Perşembe, 23:02

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur karşılaşmasında Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, sahasında 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Sivas Belediyespor'u ağırladı.

RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki mücaeleyi Kayserispor tek golle kazandı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz tamamlanırken, Kayserispor'a galibiyeti getiren tek golü 48. dakikada Emrah Başsan frikikten attı. 30 yaşındaki futbolcu, bu golüyle bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sonucun ardından Kayserispor, kupada 5. tura yükseldi. Sivas Belediyespor, organizasyondan elendi.