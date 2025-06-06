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Sertaç Şanlı'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Sertaç Şanlı'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

6.06.2025 13:09:00
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Cumhuriyet Spor
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Sertaç Şanlı'dan Fenerbahçe Beko'ya kötü haber!

Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında sakatlanan milli oyuncu Sertaç Şanlı'nın son durumu hakkında açıklama yayımladı.

Fenerbahçe Beko dün oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında sakatlanan Sertaç Şanlı’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli ekip Sertaç Şanlı’nın sağlık durumuyla ilgili, “Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımızın oyuncusu Sertaç Şanlı, 5 Haziran Perşembe günü oynanan Bahçeşehir Koleji karşılaşmasında hamstring bölgesinden sakatlık yaşamıştır. Sporcumuzun Acıbadem Ataşehir Hastanesi’nde yapılan kontrollerinin ardından birinci evre kas yaralanması tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Sertaç Şanlı’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede takımımıza katılmasını temenni ediyoruz” dedi.

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