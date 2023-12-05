Sheffield United'da Chris Wilder dönemi

Sheffield United, eski teknik direktörü Chris Wilder'ın tekrardan takımın başına getirildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.12.2023 - 18:28
Sheffield United'da Chris Wilder dönemi
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktörlük görevine Chris Wilder'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Paul Heckingbottom ile yolların ayrılmasının ardından Wilder'la 2025 yazına kadar geçerli sözleşme imzalandı.

56 yaşındaki İngiliz teknik adam, 2016-2021 yılları arasında da Sheffield United'ı çalıştırmıştı.


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