Sheffield United'da Chris Wilder dönemi
Sheffield United, eski teknik direktörü Chris Wilder'ın tekrardan takımın başına getirildiğini açıkladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktörlük görevine Chris Wilder'ı getirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Paul Heckingbottom ile yolların ayrılmasının ardından Wilder'la 2025 yazına kadar geçerli sözleşme imzalandı.
56 yaşındaki İngiliz teknik adam, 2016-2021 yılları arasında da Sheffield United'ı çalıştırmıştı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Grup toplantısı iptal: Nedeni belli oldu
- İYİ Parti'nin 'GİK' kararının sebebini açıkladı
- Naci Görür gözyaşlarını tutamadı
- İYİ Parti'nin 'ret' kararına sert tepki
- Yerlikaya'dan 'adaylık' sorusuna yanıt
- İmamoğlu'na 'tartışma' daveti
- Özel'den İYİ Parti açıklaması
- TikTok karapara cenneti
- Sanatçıların konuşmasını hedef aldı!
- Ünlü sunucu Güner Ümit'in son hali gündem oldu