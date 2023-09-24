Newcastle United, Sheffield United'a gol oldu yağdı: 8-0!
İngiltere Premier Lig'de Newcastle United, deplasmanda Sheffield United'ı 8-0'lık skorla mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Newcastle United, Sheffield United deplasmanına konuk oldu. Hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Milan'la 0-0 berabere kalan Newcastle United, lige bambaşka geri döndü ve karşılaşmayı 8-0'lık skorla kazandı.
Newcastle United, 21. dakikada Sean Longstaff, 31. dakikada Dan Burn ve 35. dakikada Sven Botman'ın golleriyle soyunma odasına 3-0 önde gitti.
İkinci yarıda da hız kesmeyen Eddie Howe'un ekibinde Callum Wilson 56. dakikada farkı 4'e çıkartı. 61. dakikada Anthony Gordon, durumu 5-0 yaptı. Newcastle United, 68. dakikada Miguel Almiron, 73. dakikada Bruno'nun ve 87. dakikada Alexander Isak'ın attığı gollerle karşılaşmayı 8-0'lık galibiyetle tamamladı.
Newcastle United, Premier Lig tarihinde bir maçta 8 farklı oyuncusu gol atan ilk takım oldu.
Bu sonucun ardından Newcastle United, ligde puanını 9'a yükseltti. Sheffield United, 6 hafta sonunda 1 puanda kaldı.
Ligde gelecek hafta Newcastle, sahasında Burnley'i konuk edecek. Sheffield United, West Ham United deplasmanına gidecek.
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