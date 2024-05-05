Simone Inzaghi açıkladı: İşte Inter'in yeni golcüsü!

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) şampiyonluğunu ilan eden Inter'in teknik direktörü Simone Inzaghi, 1-0 kaybettikleri Sassuolo maçının ardından yaptığı açıklamada Porto forması giyen İranlı oyuncu Mehdi Taremi'yi kadrolarına kattıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.05.2024 - 10:36
Simone Inzaghi açıkladı: İşte Inter'in yeni golcüsü!
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Bu sezon Serie A'da şampiyon olan ve gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Inter ilk transferini gerçekleştirdi.

Inter teknik direktörü Simone Inzaghi, Sassuolo maçının ardından yaptığı açıklamada Mehdi Taremi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Inzaghi'nin açıklaması şu şekilde:

"Evet Mehdi Taremi'yi bedelsiz olarak Porto'dan kadromuza kattık. Uluslararası düzeyde önemli bir oyuncu, çok gol attı, bu yüzden bu hamleden çok memnunuz."

32 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Bu sezon Porto formasıyla 32 resmi maça çıkan Mehdi Taremi bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.


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