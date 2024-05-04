Galatasaray Ekmas'a yenilen TOFAŞ, son şansını da kaybetti

Yayınlanma: 04.05.2024 - 18:22

Güncelleme: 04.05.2024 - 18:22

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında TOFAŞ, Galatasaray Ekmas'ı konuk etti.

Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 107-102 Sarı-Kırmızılılar kazandı.

Bu sonuçla birlikte TOFAŞ'ın play-off şansı kalmadı. Ligi 5. sırada bitiren Galatasaray ise play-off'ta Pınar Karşıyaka ile eşleşti.