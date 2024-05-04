Galatasaray Ekmas'a yenilen TOFAŞ, son şansını da kaybetti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında Galatasaray Ekmas'a 107-102 mağlup olan TOFAŞ'ın play-off şansı kalmadı.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında TOFAŞ, Galatasaray Ekmas'ı konuk etti.
Tofaş Nilüfer Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi 107-102 Sarı-Kırmızılılar kazandı.
Bu sonuçla birlikte TOFAŞ'ın play-off şansı kalmadı. Ligi 5. sırada bitiren Galatasaray ise play-off'ta Pınar Karşıyaka ile eşleşti.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı
- 'Ağzımızı açsak karşımıza Kavala çıkıyor'
- Yumuşama manevrası
- Tahsisleri oy çokluğuyla iptal ettiler
- Merkez Bankası'ndan dikkat çeken mesaj
- Malvarlığını belediye binasına astı
- Evlilik hazırlığındaki Özlale ve Belovacıklı'dan ilk poz