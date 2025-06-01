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Simone Inzaghi'den geleceği için açıklama!

Simone Inzaghi'den geleceği için açıklama!

1.06.2025 09:39:00
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Simone Inzaghi'den geleceği için açıklama!

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, PSG karşısındaki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından konuştu.

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, PSG karşısındaki Şampiyonlar Ligi finalinin ardından açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam, "Bu oyuncularla gurur duyuyorum. Muhtemelen bizden daha güçlü olan ve galibiyeti hak eden bir takıma karşı kaybettik" dedi.

Sözlerine devam eden Inzaghi, "Maça kötü başladık ve gol yedik. Sonra çok geniş oynayıp PSG'nin işini kolaylaştırdık. Bugüne kadar yemediğimiz goller yedik" sözlerini sarf etti.

5-0'lık maç için "Korkunç bir yenilgi" diyen Inzaghi, "Daha iyisini yapmalıydık, ben daha iyisini yapmalıydım. Evet bu sezon kupa kazanamadık ama bu takıma hakkını vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Inzaghi, geleceğiyle ilgili, "Önümüzdeki günlerde kulüple görüşeceğiz. Şu anda bunu düşünmek çok zor. Karar vermek için zamanımız olacak. Kulüp her zaman bizim yanımızda, şu anda onlar da acı çekiyorlar" sözlerini sarf etti.

BASIN TOPLANTISI

Final maçından mağlup ayrılan Inter'de teknik direktör Simone Inzaghi de "PSG maçı kazanmayı hak etti. Hayal kırıklığına uğradık. Bu akşamki maçta iyi oynamadık. PSG bize çok baskı uyguladı. Takım oyuncularımın bugüne kadar başardıklarından dolayı gurur duyuyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Inzaghi, "Bu akşamki mağlubiyet bizi çok üzdü. İstanbul'daki final mağlubiyetimiz de bizi çok üzmüştü. Bu finalde mağlup olmayı hak ettik" ifadesini kullandı.

Son 3 yılda 2 finalde mücadele eden ve her iki finali de kaybeden Inter'de maça gelen taraftarlarını üzdüklerini söyleyen Inzaghi, "Şu an çok üzgünüz. Bu akşam finali kazanmayı hak eden takıma yenildik" diye konuştu.

İlgili Konular: #inter #Simone Inzaghi

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