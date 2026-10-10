Cumhuriyet Gazetesi Logo
Singapur'da kaza dolu yarış: Sprint yarışında kazanan Verstappen

Singapur'da kaza dolu yarış: Sprint yarışında kazanan Verstappen

10.10.2026 14:39:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Singapur'da kaza dolu yarış: Sprint yarışında kazanan Verstappen

Formula 1 Dünya Şampiyonası Singapur Grand Prix'sinde sprint yarışının galibi Red Bull pilotu Max Verstappen oldu. Lewis Hamilton ikinci, Charles Leclerc ise üçüncü sırayı aldı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Singapur Grand Prix'sinin sprint yarışını Red Bull takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Singapur'daki 4,9 kilometrelik Marina Bay Pisti'nde gerçekleştirilen 20 turluk sprint yarışında Verstappen, damalı bayrağı ilk sırada görerek 8 puanın sahibi oldu.

Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, liderin 2,591 saniye gerisinde ikinci sırayı alırken takım arkadaşı Charles Leclerc, 16,871 saniye farkla üçüncü oldu.

GEORGE RUSSELL YARIŞ DIŞI KALDI

Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu George Russell, yarışın ilk turunda liderliğe yükselmesine rağmen son virajda aracının kontrolünü kaybederek bariyerlere çarptı.

Yaşadığı kazanın ardından Russell yarışa devam edemedi.

MCLAREN PİLOTLARI SON TURDA ÇARPIŞTI

Sprint yarışının son turunda McLaren pilotları Lando Norris ve Oscar Piastri arasında temas yaşandı.

Norris'in aracının takım arkadaşı Piastri'nin aracına çarpması sonucunda Avustralyalı pilot yarış dışı kaldı.

İlgili Konular: #formula 1 #singapur #Max Verstappen

İlgili Haberler

Formula 1'de heyecan Bahreyn GP ile devam ediyor
Formula 1'de heyecan Bahreyn GP ile devam ediyor Formula 1'de sezonun 16. yarışı Malezya'ya alınan Bahreyn Grand Prix'sinde yapılacak.
Bu sezonki üçüncü zaferini elde etti: Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan George Russell
Bu sezonki üçüncü zaferini elde etti: Formula 1 Azerbaycan Grand Prix'sinde kazanan George Russell Formula 1 Dünya Şampiyonası Azerbaycan Grand Prix'sini Mercedes pilotu George Russell kazandı.
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in
Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sinde pole pozisyonu Max Verstappen'in Formula 1 Bahreyn Grand Prix'sine Red Bull takımının pilotu Max Verstappen, ilk sıradan başlayacak.