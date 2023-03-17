Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'ten 68 milyon dolarlık yeni sözleşme

Bir dönem Fenerbahçe Beko'da da forma giyen Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Atlanta Hawks ile olan sözleşmesini yeniledi.

AA
Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:31
Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'ten 68 milyon dolarlık yeni sözleşme
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NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini uzattı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistanlı 30 yaşındaki oyuncuyla 2023-24 sezonundan başlamak üzere uzun süreli bir kontrata imza atıldığı belirtildi.

Bogdan Bogdanovic

68 MİLYON DOLARLIK YENİ SÖZLEŞME

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Hawks ile 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'da 2014-17 sezonları arasında sergilediği üstün performansın ardından kariyerini NBA'e yönelten Bogdanovic, üçüncü yılını geçirdiği Hawks'ta bu sezon maç başına 14,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamasıyla oynadı.


Bogdan Bogdanovic Atlanta Hawks nba

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