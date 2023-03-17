Sırp basketbolcu Bogdan Bogdanovic'ten 68 milyon dolarlık yeni sözleşme

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 11:31

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 11:33

NBA ekiplerinden Atlanta Hawks, Bogdan Bogdanovic'in sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sırbistanlı 30 yaşındaki oyuncuyla 2023-24 sezonundan başlamak üzere uzun süreli bir kontrata imza atıldığı belirtildi.

Bogdan Bogdanovic

68 MİLYON DOLARLIK YENİ SÖZLEŞME

ABD basınında yer alan haberlere göre, Bogdanovic, Hawks ile 4 sezon için 68 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Beko'da 2014-17 sezonları arasında sergilediği üstün performansın ardından kariyerini NBA'e yönelten Bogdanovic, üçüncü yılını geçirdiği Hawks'ta bu sezon maç başına 14,1 sayı, 3,2 ribaunt ve 2,9 asist ortalamasıyla oynadı.