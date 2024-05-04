Sivasspor, Galatasaray maçına hazır

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında yarın Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA
Yayınlanma: 04.05.2024 - 12:26
Sivasspor, Galatasaray maçına hazır
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından pas çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise taktik çalışma gerçekleştirdi.

Sivasspor, bugün İstanbul’a giderek kampa girecek.


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