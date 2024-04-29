Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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