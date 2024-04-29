Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 19:54
Sivasspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı
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EMS Yapı Sivasspor, Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman 3 grup halinde yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.


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