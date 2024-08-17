Sivasspor, geriden gelip 3 puanı aldı
Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasındaa Sivasspor, Kayserispor'u 2-1 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig 2. hafta maçınnda Kayserispor ile Sivasspor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan maçı Sivasspor 2-1 kazandı.
Karşılaşmada Kayserispor, Miguel Cardoso'nun 14. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Sivasspor'dan bu gole yanıt gecikmedi. Konuk ekip, 17. dakikada Uros Radokovic ile skoru eşitledi ve ilk yarı berabere bitti.
İkinci yarının başında Sivasspor'da tekrar sahneye çıkan savunma oyuncusu Uros Radokovic, takımını 2-1 öne geçirdi.
4.5 DAKİKALIK İNCELEME
Kayserispor'un 90+1'de Boa Morte ile bulduğu gol, 4.5 dakikalık VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı nedeniyle iptal edildi ve karşılaşma bu şekilde sonuçlandı.
Sivasspor'da Uğur Çiftçi, 74. dakikada ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor, puanını 4 yaptı. İlk haftayı BAY geçen Kayserispor ise ilk maçında puanla tanışamadı.
Ligin bir sonraki maçında Sivasspor, Eyüpspor'u ağırlayacak. Kayserispor, Konyaspor deplasmanına gidecek.
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