Trabzonspor lige kayıpla başladı: Sivasspor 0-0 Trabzonspor

Yayınlanma: 11.08.2024 - 18:09

Güncelleme: 11.08.2024 - 21:16

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bordo-mavililer, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan iki maçta takımlar birer kez kazandı.

Oynadığı son 3 açılış maçını da kazanan bordo-mavili takım, 3 maç sonra lige 3 puanla başlayamadı.

UĞURCAN ÇİFT DALYA YAPTI

Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, ligde 200. maçına çıktı.

İki takım bu sonuçla ligde 1 puanla başlamış oldu. Trabzonspor ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Sivasspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

İLK 11'LER

Sivasspor: Nikolic, Murat, Radakovic, Sonko, Uğur, Emirhan, Turgunboev, Emrah, Charisis, Pritchard, Manaj.

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Denswil, Barisic, Okay, Cihan, Bardhi, Visca, Trezeguet, Draguş.

Karşılaşmadan önemli anlar | Sivasspor 0-0 Trabzonspor

90' Edin Visca'nın havalandırdığı topta Trezeguet ceza sahası içi sağ çaprazından şutunu çekti. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

90' Anthony Nwakaeme'nin sol kanattan ortasında Edin Visca'nın kale ağzına çevirdiği top kalecide kaldı.

90' Sivasspor'da Murat Paluli ve Charilaos Charisis oyundan alındı. Alaaddin Okumuş ve Ziya Erdal oyuna girdi.

90' Karşılaşmanın ikinci yarısına 5 dakika ilave edildi.

88' Sağ kanatta topu kapan Edin Visca'nın ceza sahası içine ortasında Uros Radakovic topu karşıladı.

87' Visca'nın kullandığı köşe vuruşunda kalabalık arasında iyi yükselen Sivasspor savunması rakibe kafa vuruşu izni vermedi.

87' Trabzonspor'da Enis Bardhi'nin yerine Enis Destan oyuna girdi.

83' Sivasspor'da kullanılan köşe vuruşunda Noah Sonko Sundberg'in kafa vuruşu isabetli olmadı.

82' Sivasspor'da Alex Pritchard ve Azizbek Turgunbaev oyundan alındı. Bekir Böke ve Achilleas Poungouras oyuna girdi.

81' Sivasspor'da Queensy Menig'in sağ kanattan pasında Alex Pritchard'ın merkezden köşeye şutunu Uğurcan Çakır kurtardı.

80' Alex Pritchard'ın yüksek pasında Azizbek Turgunbaev'in kafayla aşırttığı top Rey Manaj'a gelmeden Uğurcan Çakır kalesinden çıktı ve topu yumrukladı.

78' Uğur Çiftçi'nin sol kanattan ortasında Rey Manaj'ın kafa vuruşu kaleyi bulmadı.

77' Hava topu mücadelesinde Batista Mendy, Rey Manaj'ı çekti, karar faul.

76' Trabzonspor'da Denis Dragus oyundan alınırken yerine giren isim Ozan Tufan oldu.

76' Bordo-mavililerde Anthony Nwakaeme'nin ceza yayı üzerinden şutu kaleyi bulmadı.

75' Rey Manaj'ın sağ kanada klas pasında Queensy Menig, Stefano Denswil'den sıyrılmak istedi ancak Denswill topu rakibinden aldı.

73' Borna Barisic'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda kafalardan seken topu Sivasspor uzaklaştırmayı başardı.

72' Sağ kanattan hızla ilerlemek isteyen Pedro Malheiro faulle durduruldu. Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun bu kararı beğenmedi.

71' Pedro Malheiro'nun sağ kanattan ortasını Uros Radakovic ceza sahası içinde kafayla karşıladı.

69' Sivasspor'da Emrah Başsan'ın yerine Queensy Menig oyuna dahil oldu.

67' Uğurcan Çakır kurtarışı sonrası sakatlık yaşıyor.

66' Uğur Çiftçi'nin derin pasında ceza sahası topu alan Azizbek Turgunbaev'in vuruşunu Uğurcan tek eliyle harika kurtardı.

65' Visca'nın savunma arkasına havalandırdığı topta Trezeguet auta giden topu taca uzaklaştırdı.

64' Ev sahibinde Emrah Başsan'ın sağ kanattan ortasında iyi yükselen Emirhan Başyiğit'in kafa vuruşu Uğurcan'ın üzerine gitti.

62' Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Cihan Çanak oyundan alındı. John Lundstram ve Anthony Nwakaeme oyuna girdi.

61' Bu kez Trabzonspor taraftarı 61. dakikayı kutluyor.

61' Emrah Başsan'ın pasla kullandığı köşe vuruşunun devamında Murat'ın son çizgiden ortası Uğur Çiftçi'ye geldi. Uğur'un gelişine enfes şutu üst direkten oyun alanının dışına gitti.

60' Trabzonspor'da sakatlık yaşayan Okay Yokuşlu için sağlık ekibi oyunda.

59' Azizbek Turgunbaev'in son çizgiden ortası direkt kaleye yönelip Uğurcan'ı da aştı. Denswill çizgi üstünde kritik müdahaleyle rakibinden önce topu kornere uzaklaştırdı.

58' Sivasspor taraftarı 58. dakikayı kutluyor.

57' Sivasspor'da Emrah Başsan sağ kanattan ilerleyip ceza sahası içine pasını gönderdi ama Okay Yokuşlu topu karşıladı.

56' Üç rakibinin arasında kalan Okay Yokuşlu pasını vermek isterken yerde kaldı, karar faul.

54' Visca'nın sağ çaprazdan pasında Bardhi ceza sahası içinden şutunu çekti. Top yan direkten dışarıya gitti.

53' Borna Barisic'in sol kanattan ortasında Uğur Çiftçi topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Visca'nın topun gelişine sol ayakla vuruşu farklı şekilde dışarıya gitti.

51' Topla beraber ilerleyen Denis Dragus'un ceza sahası içindeki takım arkadaşına pasında top savunmada kaldı.

50' Sol kanattan içeriye giren Alex Pritchard'ın ceza sahası içine pasında Azizbek Turgunbaev'in cepheden vuruşu kalenin üstünden dışarıda.

49' Pedro Malheiro, Visca'dan aldığı pasta ceza sahası içine sert ortaladı. Trezeguet topa vurmak isterken Murat Paluli'ye faul yaptı.

48' Rey Manaj'ın uzaktan denemesi kaleyi bulmadı.

46' Trabzonspor'da Stefan Savic'in yerine Batista Mendy oyuna girdi.

46' Karşılaşmada ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmada ilk yarı sona erdi.

45' Charilaos Charisis'in sağ kanattaki Emrah Başsan'a uzun pasında top taca gitti.

45' Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna 2 dakika ilave edildi.

42' Alex Pritchard'ın sol kanada kafayla indirdiği topta Stefan Savic, Uğur Çiftçi'den önce topa dokunarak tehlikeyi önledi.

41' Trabzonspor'da yerde kalan Okay Yokuşlu için sağlık ekibi oyunda.

40' Charilaos Charisis'in ceza sahası içine denediği ortada savunma topun geçmesine izin vermedi.

39' Trabzonspor'da Cihan Çanak, Emrah Başsan ile girdiği ikili mücadelede rakibine faul yaptı.

38' Savunmayı eksik yakalayan Trezeguet rakibinden sıyrılıp kaleciyle karşı karşıya kalmak istedi fakat çalım denemesi başarısız oldu.

37' Emrah Başsan'ın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan ileriye çıkan Radokovic'in kafa vuruşu auta gitti.

37' Sivasspor'da iyi paslaşmalar sonucu ceza sahası içinde topla buluşan Alex Pritchard'ın vuruşunu Uğurcan Çakır parmaklarının ucuyla kornere yolladı.

36' Sivasspor kaptığı topta yine çok etkili oldu. Yapılan pres sonucu topu kapan Turgunbaev'in pasını Rey Manaj'a verdi. Manaj'ın direkt kaleye şutu savunmadan da sekip kaleciye gitti.

34' Edin Visca'nın ceza sahası içine ortasında hakem Cihan Aydın, yerde kalan Djordje Nikolic'e faul yapıldığını işaret etti.

33' 5 adamla çok hızlı çıkan Trabzonspor'da Trezeguet'nin pasında topu alan Cihan Çanak'ın ceza sahası içinden şutuna savunma ayak koydu.

32' Sağ kanattan rakibinden sıyrılan Cihan Çanak'ın ceza sahası içine yolladığı top doğrudan dışarıya gitti.

31' Trabzonspor'da Borna Barisic'in arka direğe ortasında savunma topu uzaklaştırmayı başardı.

30' Enis Bardhi'nin direkt kaleye kullandığı serbest vuruşta kaleci Djordje Nikolic, Bardhi'ye GOL izni vermedi.

29' Sivasspor'da rakibine faul yapan Azizbek Turgunbaev sarı kart gördü.

9' Sivasspor'da pasla kullanılan serbest vuruşta Rey Manaj'ın sol çaprazdan ceza sahası içine çevirmek istediği top savunmadan geçmedi.

8' Sivaasspor'da Rey Manaj ikili mücadelede yerde kalarak sakatlık yaşıyor.

6' Trezeguet'nin sol kanattan çıkardığı topta Cihan Çanak'ın merkezden şutu auta gitti.

9' Sivasspor'da pasla kullanılan serbest vuruşta Rey Manaj'ın sol çaprazdan ceza sahası içine çevirmek istediği top savunmadan geçmedi.

8' Sivaasspor'da Rey Manaj ikili mücadelede yerde kalarak sakatlık yaşıyor.

6' Trezeguet'nin sol kanattan çıkardığı topta Cihan Çanak'ın merkezden şutu auta gitti.

4' Bardhi'nin savunma arkasına pasında top Dragus'la buluşmadı. Kaleci topa sahip oldu.

3' Stefano Denswil'in sol kanattan koşu yaoan Trezeguet'e uzun pası Murat Paluli'de kaldı.

2' Trezeguet sol kanat taç çizgisinden ilerlemek istedi ancak başarılı olamadı. Taç Sivasspor'un.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.