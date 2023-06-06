Sivasspor ile Kayserispor ligi beraberlik ile kapattı!
Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Sivasspor ile Kayserispor 1-1 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig'in 38. ve son haftasında Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor ile Çağdaş Atan'ın yönetimindeki Kayserispor karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 beraberlik ile sona ererken ev sahibi Sivasspor'un golünü 10. dakikada Caner Osmanpaşa, konuk Kayserispor'un golünü ise 18. dakikada Anthony Uzodimma kaydetti.
Bu sonuçla birlikte Kayserispor ligi 47 puanla 9. sırada tamamlarken, Sivasspor ligi 41 puanla tamamladı. Sivas ekibinin ligdeki sıralaması oynanacak diğer maçların ardından şekillenecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Ünlü şarkıcı yaşımını yitirdi
- İYİ Parti'de üst düzey istifa!
- Sabit lider... Döner kadro!
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- Erdoğan, Davut Gül'ü İstanbul Valisi olarak atadı
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf