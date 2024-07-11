Sivasspor Kulübünden "dolandırıcılık" uyarısı
Sivasspor, taraftarlarına, son günlerde bazı kişilerin kulübün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı uyarısında bulundu.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, taraftarlarına, son günlerde bazı kişilerin kulübün adını kullanarak dolandırıcılık yaptığı uyarısında bulundu.
Yapılan açıklamada, bazı dolandırıcıların, Sivasspor'un adını kullanarak para toplamaya çalıştığı ihbarının kulübe iletildiği aktarıldı.
Bu kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkatli olmanız ve bu tür taleplerle karşılaştığınızda durumu hemen yetkililere bildirmeniz önem arz etmektedir. Bu tür kötü niyetli girişimlere karşı dikkatli olmanızı ve kulübümüzün adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı taviz vermemenizi rica ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Spor Haberleri
- Wesley Sneijder'den hakkında yazılanları yalanladı!
- Yönetim Kurulu Üyesi istifa ettiğini açıkladı!
- Sivasspor Kulübünden dolandırıcılık uyarısı
- Eski NBA yıldızı suçunu itiraf etti!
- Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması!
- Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi!
- Pınar Karşıyaka James Webb'i kadrosuna kattı!
- Uludağ’da Ultra Trail heyecanı!
- Rafa Silva'dan Quaresma sözleri!
- Metin Öztürk'ten Fenerbahçe'ye flaş gönderme!
En Çok Okunan Haberler
-
- Sedat Peker’in uyardığı şirket
- Son kararı Erdoğan verecek!
- Fethiye’de dönen dalavere
- Saat verdiler: İstanbul’a gök gürültülü sağanak geliyor!
- MHP eriyor, CHP birinci parti!
- Polat çifti için istenen ceza belli oldu
- ‘Hepinizin tuzu kuru’
- '21.00'de hep birlikte ayağa kalkıyoruz'
- İstanbul'da bazı uçuşlar iptal edilecek
- Çok sayıda il için 'kuvvetli sağanak yağış' uyarısı!