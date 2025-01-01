Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması!

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, Trabzonspor ile anılan Rey Manaj'ın transfer durumu hakkında açıklamada bulundu.

Sivasspor'dan Rey Manaj açıklaması!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.01.2025 - 19:46

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile anılıyor.

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken golcü ismin transfer durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

TRT Spor'a konuşan Eken, Manaj için, "Rey Manaj için bizi kimse aramadı. Takımımız halen Antalya'da kampta. Oyuncu henüz kampa katılmadı. Bugün için kampa katılacağı bilgisi verildi. Transfer konusunda hiç bir teklif almadık." dedi.

MANAJ'IN PERFORMANSI

Geçen sezon Sivasspor formasıyla 22 gol atan Manaj, bu yıl ise sakatlıkların da etkisiyle 12 lig maçında 954 dakika oynayabildi ve 4 kez ağları havalandırdı.


Etiketler: #Sivasspor #Rey Manaj #transfer
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