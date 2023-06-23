Slaven Bilic, Süper Lig'e dönüyor!

Yayınlanma: 23.06.2023 - 21:10

Güncelleme: 23.06.2023 - 21:10

Adana Demirspor'da Vincenzo Montella ile yollar ayrılırken yeni teknik adam için görüşmeler sürüyor. Adana Demirspor, tecrübeli teknik adam Slaven Bilic ile bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede taraflar büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Son detayların görüşülmesinin ardından resmi imzalar atılacak.

"BAŞKA PLANLARIM VAR"

Öte yandan Hırvat basınına konuşan tecrübeli teknik adam, "Bosna Hersek Milli Takımı mı? Hayır. Beni kimse aramadı. Zaten kabul etmem. Çünkü başka planlarım var." ifadelerini kullandı.

Bilic, Süper Lig'de bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı. Son olarak Watford'da görev yapan Hırvat teknik adam Eylül 2022'den beri takım çalıştırmıyor.