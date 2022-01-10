SON DAKİKA | Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı!
Son dakika... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fatih Terim'in görevinden ayrılmasının ardından Galatasaray resmi internet sitesinden açıklama yayınladı.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Fathi Terim'in görevden ayrılmasının ardından açıklama paylaştı.
İşte Galatasaray resmi internet sitesinden yapılan açıklama...
Seçim döneminin hemen ardından, henüz mazbatamızı almadan yaptığım çağrıyla, sözleşmesinin içeriğini dahi sorgulamadan Galatasaraylılık duruşuyla göreve koşan; kulübümüzün geleceği için yönetim olarak inandığımız futbol stratejisinin başarısı adına taşın altına bizimle birlikte elini koyan 7446 sicil numaralı Divan Kurulu üyemiz Sevgili Fatih Terim Hocamızla karşılıklı olarak kararlaştırdığımız üzere, kendisi hali hazırda yürütmekte olduğu Teknik Direktörlük görevine bugün itibarıyla devam etmeyecektir.
Galatasaray için birlikte yürüdüğümüz bu yolda, ülkemize ve kulübümüze sayısız büyük başarılar yaşatan; bu sezon da Avrupa’da hepimizi gururlandıran bir başarıya imza atan Galatasaraylı Fatih Terim’in fikir ve tecrübelerinden her zaman faydalanmaya devam edeceğiz.
Fatih Hocamıza geçmişten bugüne yapmış olduğu büyük hizmetleri için başta yönetimimiz olmak üzere temsil etmekte olduğumuz Galatasaray Spor Kulübü ve camiamız adına teşekkür ederiz.
Burak Elmas
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı
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