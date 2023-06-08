SON DAKİKA | Pendikspor Süper Lig'de!

Yayınlanma: 08.06.2023 - 22:12

Güncelleme: 08.06.2023 - 22:13

Spor Toto 1. Lig play-off final karşılaşmasında Pendikspor ile Bodrumspor karşı karşıya geldi. Akhisar'da oynanan maçı Pendikspor 2-1'lik skorla kazandı.

Pendikspor, Andrien Regattin'in 29. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Thuram, 2 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı. Bodrumspor, 38. dakikada Hasan Hatipoğlu'nun kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1'lik Pendikspor üstünlüğü ile tamamlandı.

Bodrumspor'da Süleyman Özdamar, 62. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Pendikspor, Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Pendikspor, Samsunspor ve Çaykur Rizespor'un ardından Süper Lig'e yükselen son takım oldu. Bodrumspor ise tarihinde ilk kez oynadığı 1. Lig'de final oynama başarısı gösterdi ancak Süper Lig şansını kaçırdı.