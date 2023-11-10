Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Son dakika haberi... 18 Kasım’da özel maçta Berlin’de Almanya ile 21 Kasım’da Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’ndeki (EURO 2024) son maçında Cardiff’te Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:52
Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!
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A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Milli takım, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Milliler, 21 Kasım'da EURO 2024 Elemeleri'nin son maçında ise deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek. 

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde:


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