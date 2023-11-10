Son Dakika: A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı!

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:52

Güncelleme: 10.11.2023 - 16:29

A Milli Futbol Takımı'nın Almanya ve Galler maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Milli takım, 18 Kasım'da Berlin'de Almanya ile hazırlık maçı yapacak. Milliler, 21 Kasım'da EURO 2024 Elemeleri'nin son maçında ise deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu şu şekilde: