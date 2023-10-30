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Erkek Kata Milli Takımı, dünya ikincisi oldu

Macaristan'da düzenlenen Dünya Karate Şampiyonası'nda Erkek Kata Milli Takımı, gümüş madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 30.10.2023 - 09:29
Erkek Kata Milli Takımı, dünya ikincisi oldu
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Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre başkent Budapeşte'de yapılan organizasyonun son gününde Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir'den oluşan milli takım, finalde Japonya'ya yenilerek gümüş madalya aldı.

Milliler, şampiyonada dün 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştı. Ali Sofuoğlu ve Tuba Yakan altın, Fatma Naz Yenen gümüş, Eray Şamdan bronz madalyanın sahibi olmuştu.

Organizasyonda para karatede ise Nesrin Cavadzade bronz madalya elde etmişti.

Türkiye böylece Budapeşte'de ikişer altın, gümüş ve bronz olmak üzere 6 madalya kazandı.


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