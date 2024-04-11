Son Dakika: Fenerbahçe'nin Süper Kupa cezası belli oldu!
Son dakika haberi... PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen açıkladı.
PFDK, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile karşı karşıya geldiği maçta sahadan çekilmesiyle ilgili kararını resmen duyurdu.
Yapılan açıklamada, Fenerbahçe'nin hümen mağlup sayıldığı ve 4 milyon TL para cezasına çarptırıldığı belirtildi.
İŞTE TFF'NİN AÇIKLAMASI
"GALATASARAY A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 100.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- FENERBAHÇE A.Ş.'nin, 07.04.2024 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.–FENERBAHÇE A.Ş. Turkcell Süper Kupa müsabakasında, başlamış müsabakanın terk edilmesinden dolayı Futbol Müsabaka Talimatı'nın 24/1-a ve 23/4. maddeleri uyarınca (3-0) HÜKMEN MAĞLUP SAYILMASINA ve (FDT'nin 24/1-a maddesi uyarınca TFF tarafından takdir edilecek tazminat dışında) FDT'nin 35/1. Maddesi uyarınca 4.000.000,00-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi AHMET KETENCİ'nin, başlamış müsabakadan takımı çekmesi suretiyle gerçekleştirilen sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 60 GÜN HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ve 520.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."
En Çok Okunan Haberler
-
- Canlı yayında prompter kazası
- 38 ölü, 5026 yaralı
- Bakan siyasete soyundu!
- Erdoğan'dan siyasi parti liderlerine telefon
- MHP'li Yıldız'dan Özel'e 'ölüm'lü mesaj
- 'İçeriye siyaset sokmayacağım'
- Kalp kırma konusunda usta olan 4 burç!
- İtirazı kabul edilen partileri açıkladı
- Özgür Özel'den liderlere bayram telefonu
- YSK’de olağan itiraz süreci tamamlandı