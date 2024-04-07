Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!

Süper Kupa Finali'nde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaştı. Fenerbahçeli oyuncular dakika 2'de sahayı terk etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 21:37
Türk futbolunda tarihi anlar: Fenerbahçe sahadan çekildi!
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Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 

İlk dakikada Mauro Icardi, takımını öne geçiren golü attı. 

FENERBAHÇELİ OYUNCULAR ÇEKİLDİ

Fenerbahçeli oyuncular maça devam etmeden sahadan çekildiler. Galatasaraylı oyuncular taraftarlarıyla kutlama yaptı. 

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Hakem Volkan Bayarslan, Turkcell Süper Kupa maçını tatil etti.

Mücadelenin tatil edilmesiyle birlikte maç hakkındaki son karar TFF tarafından ilerleyen günlerde verilecek. 


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