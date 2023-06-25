Son Dakika: Filenin Sultanları CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
Son dakika... Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.
Üst üste 4. kez final oynayan ve 2019 ve 2021 yıllarının ardından 3'üncü şampiyonluğu elde eden Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı kazandı.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.
SALON: SC Visnjik – Dvorana Kresimir Cosic
HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)
TÜRKİYE: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)
UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)
SETLER: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6
SÜRE: 146 dakika (24',29',36',43',14')
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Rüşveti paylaşmadığı için mi tutuklandı?'
- Japon deprem uzmanından 'İstanbul' uyarısı
- Özdağ'dan Akşener'in '15 vekil' açıklamalarına yalanlama
- Köprüyü attı ittifakı bitirdi
- Düğünde geline 4 kilo altın, damada 6 milyon TL takıldı
- DEVA'dan 'ortak grup' modeline ret
- Yavuz Bingöl 8 kişinin katıldığı konserini iptal etti
- Moskova'ya 200 km yaklaşan isyancıların asıl hedefi ne?
- 'Taş mı yiyelim' sözü gerçek oldu!
- Şebekenin ele geçirdiği sitenin mağdurları konuştu