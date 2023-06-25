Son Dakika: Filenin Sultanları CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu

Son dakika... Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek 3. kez şampiyon oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.06.2023 - 23:41
Son Dakika: Filenin Sultanları CEV Avrupa Altın Ligi'nde şampiyon oldu
Abone Ol google-news

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Altın Ligi final maçında Ukrayna'yı 3-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Üst üste 4. kez final oynayan ve 2019 ve 2021 yıllarının ardından 3'üncü şampiyonluğu elde eden Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılma hakkı kazandı.

FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan ülke, 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.

SALON: SC Visnjik – Dvorana Kresimir Cosic

HAKEMLER: Ksenija Jurkovic (Hırvatistan), Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan)

TÜRKİYE: Burutay, Faik Samet, Adis, Efe, Bedirhan, Arslan, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Mirza, Mert Matiç, Yiğit)

UKRAYNA: Kovalov, Teryomenko, Shchytkov, Plotnytskyi, Semeniuk, Tupchii, Kanaiev (L) (Poluian, Kisiliuk, Shchurov, Synytsia)

SETLER: 14-25, 25-22, 26-24, 22-25, 15-6

SÜRE: 146 dakika (24',29',36',43',14')


Filenin Efeleri CEV Avrupa Altın Ligi Şampiyon

İlgili Haberler

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finalde

Filenin Efeleri, CEV Avrupa Altın Ligi'nde finalde

"Filenin Efeleri" Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali hazırlıklarını tamamladı
Filenin Efeleri'nin 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki rakibi belli oldu

Filenin Efeleri'nin 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki rakibi belli oldu

En Çok Okunan Haberler