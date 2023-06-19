Filenin Efeleri'nin 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'deki rakibi belli oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Hırvatistan'ın Zadar kentinde oynanacak 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalinde Çekya ile eşleşti.
A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Final'in yarı finalindeki rakibi Çekya oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Filenin Efeleri", Dörtlü Final müsabakalarını 24-25 Haziran Hırvatistan'ın Zadar şehrinde oynayacak.
HEDEF FIVB CHALLENGER KUPASI
Milli takım; Hırvatistan, Çekya ve Ukrayna'nın yer alacağı Dörtlü Final'de, finale yükselmesi halinde FIVB Challenger Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.
FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan takım ise 2024 FIVB Milletler Ligi (VNL) biletini alacak.
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